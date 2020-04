Cidade 09/04/2020 10:15 Secom-MT Segunda morte por Covid-19 é confirmada em Mato Grosso O Estado de Mato Grosso registrou na noite desta quarta-feira (08.04), a segunda morte por Covid-19. O caso foi registrado no município de Cáceres. A informação já foi repassada à Secretaria de Estado de Saúde (SES) e deve constar no próximo Boletim Epidemiológico, que será publicado no fim da tarde desta quinta-feira (09.04). A primeira morte causada pelo coronavírus no Estado ocorreu na cidade de Lucas do Rio Verde, no dia 3 de abril. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, publicado na tarde do dia 8, Mato Grosso tem 90 casos confirmados e desse total 15 estão hospitalizados, sendo 9 em UTI (8 em leito privado e 1 em filantrópico) e 6 em enfermaria (3 em leito privado e 3 em leito público). Nota Informativa da SES A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) foi informada, na noite desta quarta-feira (08.04), sobre o óbito ocorrido no município de Cáceres, em decorrência do diagnóstico de Covid-19. O órgão deverá oficializar a informação em Boletim Informativo desta quinta-feira (09.04), divulgado a partir das 17h.

