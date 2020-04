Sebrae MT pede a prefeitos que continuem comprando da agricultura familiar

A agricultura familiar no Brasil é a principal produtora dos alimentos que vão para mesa dos brasileiros. De acordo com o censo agropecuário de 2017, realizado pelo IBGE, 77% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como sendo de agricultura familiar. É responsável pela produção de 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. O setor corresponde também por 50% das aves e 30% dos bovinos, 60% da produção de leite e por 59% do rebanho suíno.



Mesmo com uma produção tão expressiva e importante no abastecimento do país, os agricultores familiares também estão enfrentando dificuldades nesse momento de crise provocada pela pandemia da Covid-19.



Para minimizar os efeitos negativos da crise, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso (Sebrae MT) enviou uma carta aos prefeitos dos 141 municípios do Estado enfatizando a necessidade de continuarem a comprar produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. A ação foi estimulada pela Lei 13.987, de 2020, sancionada esta semana pelo Governo Federal e publicada em edição extra do Diário Oficial da União na terça-feira (7). A nova legislação, que já está em vigor, altera a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, ao autorizar a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica durante o período de suspensão das aulas.



Sandro Rossi, gerente de Competitividade Empresarial e Territorial do Sebrae MT, reforça que a continuidade das compras da agricultura familiar é da maior importância uma vez que esse segmento também está sendo afetado pela crise. “Vale lembrar que os agricultores já plantaram e que estamos falando de produtos perecíveis”, ressalta, acrescentando que, além de fazer girar a economia local, as prefeituras seguem ofertando uma alimentação saudável e fresca para os alunos da educação básica.