Cidade 13/04/2020 10:33 BIANCA FUJIMORI - MIDIA NEWS Duas apostas da mesma lotérica de MT levam bolada na Lotomania Duas apostas realizadas na mesma casa lotérica, em Juína (734 km de Cuiabá), foram as únicas ganhadoras do sorteio da Lotomania, no sábado (11). O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os números vencedores foram: 01- 56 - 49 - 72 - 82 - 18 - 04 - 57 - 67 - 06 - 99 - 37 - 41 - 02 - 33 - 11 - 07 - 03 - 62 - 05. Uma das apostas ganhadoras, feita na lotérica Juína Loterias, acertou todos os 20 números e levou R$ 544 mil. O outro bilhete, cadastrado na mesma casa lotérica, teve zero acertos e ganhou R$ 77, 2 mil.

