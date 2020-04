Cidade 13/04/2020 10:38 Olhar Direto Secretário reforça alerta sobre dias difíceis e confirma que pelo menos 50% da população irá se infectar Foto: Tchélo Figueiredo - Secom MT "Pelo menos 50% da populção será infectada com o novo coronavírus". A informação é do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, na manhã desta segunda-feira (13), durante coletiva, via redes sociais, à imprensa. Gilberto avalia que a situação está sendo esperada devido ao crescimento dos números do novo coronavírus em todo o Brasil. Em Mato Grosso, pelo menos metade da população será infectada.

"Os números acompanham o que nossa equipe de estatística já informou. Porém, as medidas de flexibilização do isolamento social, em alguns municípios, vão contribuir para que haja aumento nos casos. Já está comprovado que as medidas de isolamento contribuem para o abrandamento nos casos. Mas liberar os comércios pode afetar nosso trabalho, sim", disse o secretário.

Medidas adotadas pelos prefeitos ainda são algo criticado por Gilberto, que alerta que muitos infectados não sabem disso porque não apresentam sintomas. "Mais de 50% da população será infectada. Muitos já estão e nem sabe porque estão sem os sintomas. E essas pessoas estão circulando e transferindo o vírus para mais pessoas. Por isso é necessário o isolamento social", ponderou.

Devido ao pico da doença ser esperada para o final de abril e começo do mês de maio, os casos devem aumentar consideravelmente e Gilberto afirma que o trabalho nesse momento é contra o relógio, pois a cada dia os números são maiores e a cada dia a necessidade de leitos é urgente.

Por último, Figueiredo, reforça o pedido para que as pessoas fiquem em casa para evitar o aumento dos casos. "Infelizmente, os casos irão aumentar. O pedido é para ficar em casa. Quando o povo volta para a rua, o número de ploriferação pode aumentar. E vai aumentar. Liberar circulação de pessoas com certeza vai causar um impacto nos hospitais e no número de pacientes", comentou Figueiredo.

