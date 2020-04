Cidade 14/04/2020 09:36 Redação I Nativa News Menores são apreendidos em Alta Floresta com drogas, rádio comunicador e dinheiro Dupla de menores foi apreendida pela Polícia Militar de Alta Floresta após abordagem de rotina nesta segunda-feira (13), junto com a dupla produtos entorpecente foram apreendidos. Um dos adolescentes aprensentava lesões, que afirmou ser de um "salve" recebido do Comando Vermelho. Em rondas pelo bairro Vila Nova a dupla foi avistada, um dos menores com recente passagem pela prática de tráfico, em abordagem e busca pessoal, foi encontrada no bolso do suspeito uma porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína, na ocasião relatou que tinha mais 5 porções prontas para comercialização em sua residência. Na residência, com autorização da mãe do menor, onde o produto foi localizado. O menor informou que haviam mais entorpecentes na residência do amigo, que eram sócios na venda. Na residência do outro adolescente a guarnição localizou 16 porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína, uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão, um rádio portátil (HT) e R$ 41,00. O menor informou que no último domingo (12) circulava a pé pelo bairro quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta vermelha, estes o mandaram se ajoelhar pois receberia um "salve" do Comando Vermelho. O menor afirma que recebeu cerca de 50 golpes com um fio, após os golpes foi mandado ir embora sem olhar para trás. Diante os fatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

