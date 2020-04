Diretor da CDL de Alta Floresta diz que prejuízos com empresas fechadas são imensuráveis

O diretor comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas Elizeu Pelisson, disse, em entrevista, ao Só Notícias, que o prejuízo dos comerciantes que ficaram por mais de 10 dias com seus estabelecimentos completamente fechados, devido as medidas restritivas do novo Coronavírus, será incalculável. “Os prejuízos são imensuráveis. Ficamos mais de uma semana praticamente, fechados. Somente o serviço essencial manteve o atendimento. O comércio varejista começou a funcionar na semana passada. Ontem, começou a liberação dos bares e restaurantes. Agora, houve uma flexibilização no decreto, mas ainda tem o toque de recolher após às 20 horas”, afirmou Pelisson.

Atualmente, mais de 600 empresas estão filiadas à entidade e estima-se que são mais de 3 mil microempreendedores individuais em Alta Floresta. O diretor acrescenta que o turismo na região é muito forte. “São diversas pousadas e os empresários estavam com receio de abrir justamente porque os turistas são de São Paulo e Rio de Janeiro (Estados com maior número de casos confirmados do Coronavírus). Estamos conversados com os empresários, mas é difícil fazer um diagnóstico dos prejuízos”.

Mesmo com a flexibilização, a retomada do movimento em grande parte do comércio tem sido lenta. “O movimento de carros e motos está bem reduzido. Alguns segmentos têm pouca procura. Tem outras que apontaram que o movimento caiu de 18% a 30%. As empresas vão ter que se reinventar para se manter no mercado”.

Conforme Só Notícias já informou, no final do mês passado, o prefeito Asiel Bezerra (MDB) assinou novo decreto flexibilizando as medidas temporárias restritivas as atividades privadas para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (Covid-19) com base no decreto do governo do Estado.

No entanto, manteve o toque de recolher e a fiscalização aos estabelecimentos comerciais que descumprirem as medidas sanitárias. No primeiro documento, ele foi rígido restringindo diversas atividades do comércio, indústria e outros estabelecimentos do município.