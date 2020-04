Cidade 15/04/2020 09:58 Detran-MT alerta para mensagens falsas em nome do órgão - Foto por: André Amorim | Detran-MT O Detran-MT alerta aos cidadãos sobre tentativa de fraude eletrônica envolvendo o nome da autarquia e aplicação de golpes via sites ilegais na internet, aplicativos de mensagens de celular e e-mails. Tais páginas na internet, embora visualmente muito semelhantes ao original, são falsas e não são fontes confiáveis de informações. As mensagens utilizam indevidamente nomes e timbres oficiais e iludem o cidadão com a apresentação de telas que misturam informações verdadeiras e falsas, na tentativa de obter ilegalmente informações sobre veículos, dados pessoais e dados de carteira nacional de habilitação. Os links contidos em determinadas mensagens costumam ser a porta de entrada para vírus e malwares no computador e no celular de quem os utiliza. O Detran-MT esclarece que não envia mensagens aos usuários, motoristas ou proprietários de veículos sem a autorização do próprio usuário, nem autoriza terceiros a fazê-lo em seu nome. O Detran-MT oferece um canal de informações eletrônico localizado na página da autarquia na internet. No Site Oficial (www.detran.mt.gov.br), o usuário pode obter quaisquer informações sobre os procedimentos e serviços. Em local específico, o usuário pode também obter informações preliminares sobre a situação da própria CNH e do próprio veículo. O Disque Detran é outra ferramenta para obter informações sobre procedimentos e serviços do Detran-MT e está disponível através telefone (65) 3615-4800. O aplicativo para celular MT Cidadão também oferece de maneira segura o acesso a serviços e informações úteis aos usuários. Veja como proceder perante estas situações: 1) Para se assegurar que está consultando o site correto do Detran-MT, verifique que o endereço (URL), assim como todos os sites governamentais, termina com a extensão “GOV.BR”; 2) Não abra arquivos anexados (normalmente são programas executáveis criados para causar danos ao computador ou celular com a finalidade de roubar dados pessoais); 3) Não acione links para endereços da Internet (mesmo que esteja escrito o nome do Detran-MT); 4) Exclua imediatamente a mensagem e denuncie (Ouvidoria Detran-MT 65 3615.4644).

