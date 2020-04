Cidade 16/04/2020 08:59 Professores e alunos se adaptam ao ensino a distância com auxílio de tecnologia Foto: Divulgação Diante da pandemia do COVID-19 e da suspensão das aulas presenciais, o Colégio Poliedro, um dos mais reconhecidos do país, com unidades em Campinas, São José dos Campos e São Paulo, está usando a tecnologia e a internet para garantir a continuidade dos estudos dos alunos do Fundamental II, que inclui do 6º ao 9º ano. Com o isolamento social, a Instituição criou uma série de iniciativas para manter a atividade pedagógica em dia, incluindo aulas ao vivo pela web, videoaulas com conteúdos inéditos e revisão de matérias, materiais de apoio e novos exercícios, tudo em ambiente virtual. Conectados, os alunos podem interagir com professores, esclarecer dúvidas e obter a correção dos exercícios. Um outro diferencial é que cada turma se relaciona com o próprio professor, aquele que já acompanhava a classe, na respectiva disciplina, antes do isolamento social. “Nosso objetivo é minimizar, ao máximo, o impacto da restrição social e proporcionar uma rotina de estudos semelhante à que teriam nas aulas presenciais. O conteúdo segue uma grade definida pela coordenação pedagógica, em total alinhamento com o cronograma didático estabelecido para o ano”, explica Luís Gustavo Megiolaro, diretor pedagógico adjunto do Colégio Poliedro. As aulas ao vivo também garantem a rotina das crianças nas interações sociais, fundamental nesta fase de aprendizagem. Os alunos participam das aulas e interagem com professor e colegas nas sessões de aula ao vivo. Unidade de São José dos Campos oferece sala de aula virtual Na unidade de São José dos Campos, o Colégio Poliedro mobilizou os seus 62 professores para gerar conteúdo para os 650 alunos do sexto ao nono ano. Em suas casas, os professores gravam vídeos de 30 minutos sobre o tema estabelecido e disponibilizam na sala de aula virtual no OneNote, da Microsoft. Por semana, são geradas, em média, 40 horas de vídeos. Para acompanhar a programação, os alunos acessam a sala virtual no OneNote e têm a liberdade para definir o melhor horário para assistir os vídeos e acessar os materiais de apoio. Nesse sentido, o suporte dos pais e responsáveis é fundamental para orientar e estimular a autonomia e o senso de responsabilidade para que os alunos se comprometam com os estudos. Para tirar dúvidas, o Colégio Poliedro definiu uma grade com horários específicos por disciplina e turma, assim cada professor pode interagir, ao vivo, a turma. São 40 minutos de live por turma e por professor e são realizadas via Microsoft Teams, de segunda a sexta, no período da manhã. A coordenação também está analisando formas de avaliação dos alunos. O uso da tecnologia para os alunos de 11 a 14 anos foi bem assimilada pelas turmas porque a tecnologia já fazia parte da rotina. Desde 2019, as salas de aulas da unidade em São José dos Campos estão 100% conectadas por meio do Sistema Interativo de Aprendizagem (SIA). Unidade Campinas realiza aulas on-line no mesmo horário das aulas presenciais Com 100 alunos no Ensino Fundamental II, a unidade de Campinas tem uma equipe composta por 28 professores, que estão ministrando aulas, ao vivo, por meio da ferramenta Zoom e disponibilizando os materiais de apoio no HD Virtual, dentro do Portal Edros (plataforma exclusivo para alunos do Poliedro). As aulas são realizadas das 7h30 às 13h10, de segunda a sexta, mantendo também os períodos de intervalo, como se os alunos estivessem em aulas presenciais. São 5 horas/aula por dia, totalizando 100 horas por semana. A partir da próxima semana (6/4), os estudantes participarão, ao final de cada aula, de um conjunto de atividades on-line chamado “Tarefas Mínimas”. Para isso, serão utilizadas ferramentas de formulários, como o Google Forms. A Orientação Educacional disponibiliza, ainda, materiais sobre plano de estudos e orientação para pais para auxiliá-los no engajamento dos filhos.

Veja também sobre Professores alunos ensino a distância auxílio de tecnologia auxílio tecnologia Colégio Poliedro São José dos Campos Microsoft videoaulas Voltar + Cidade