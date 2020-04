Cidade 17/04/2020 18:51 Redação I Nativa News Mato Grosso tem virada de tempo no fim de semana Foto: Reprodução O ar frio de origem polar ainda causou baixas temperatura nesta sexta-feira, 17, em áreas de Mato Grosso, novo no fim de semana e o ar úmido predomina no Centro-Oeste. Mesmo com previsão de períodos com sol, as pancadas de chuva continuam a ocorrer especialmente durante a tarde e à noite e ainda podem se moderadas a fortes em algumas horas. A região de Cuiabá, o sul e oeste (fronteira com a Bolívia) de Mato Grosso ainda ficam sem chuva no sábado, 18 de abril. O sol aparece forte e a temperatura sobe. Volta a chover a partir da tarde do domingo na região de Cuiabá e em quase todo o oeste de Mato Grosso. O tempo ainda deve continuar seco na região de Cáceres. O ar frio de origem polar foi sentido com mais força nesta sexta-feira em áreas do oeste e sul de Mato Grosso, onde a temperatura na madrugada ficou um pouco abaixo dos 15°C. O INMET registrou 13,7°C em Comodoro, 14,0°C em Salto do Céu, 14,7°C em Cáceres e 14,9°C em Vila Bela da Santíssima Trindade. Alta Floresta deve ter mínima de 23 graus no sábado e domingo e máxima de 31, com 90% de chances de pancadas de chuva acompanhadas de vento. Em Carlinda e Paranaita o Climatempo prevê mínima de 22º neste sábado com máxima também chegando a 31º com pancadas de chuva e vento. No domingo a temperatura mínima deve chegar a 21 graus. Para Nova Monte Verde a previsão do final de semana é que mínima fique em 21º e a máxima não passe dos 30 graus. Há 90% de possibilidades de chuvas. Com informações Clima Tempo.

