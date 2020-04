Radar Covid-19 monitora dados do coronavirus no Brasil e em MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lança nesta segunda-feira (20), ferramenta inédita entre as Cortes de Contas do Brasil: o Radar Covid-19, painel de análise e monitoramento do coronavírus em Mato Grosso e no Brasil.

O novo módulo do Radar já está disponível para acesso da população e dos jurisdicionados (https://covid.tce.mt.gov.br). Na ferramenta, é possível acompanhar os casos de coronavírus, análise da estrutura hospitalar disponível, com base nos dados do CNES-DataSUS do Ministério da Saúde e a população de risco.

“O TCE-MT demonstra mais uma vez que neste período de pandemia do coronavírus, está atuando fortemente na missão constitucional de controle externo. Além disso, vem auxiliando os gestores e consequentemente a população no enfrentamento dessa pandemia, com sugestões, orientações e disponibilizando recursos”, afirmou o presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Maluf.

De acordo com a auditora e assessora técnica da Secretaria-geral de Controle Externo, Lisandra Hardy Barros, o cidadão e os jurisdicionados podem ver no painel, por município ou em nível estadual, a estrutura hospitalar disponível para o enfrentamento da COVID-19.

“O painel apresenta detalhes dos números de leitos de internação e de UTI, respiradores e equipe médica, apontando quantos médicos, enfermeiros e equipe disponível. A população e os gestores podem conferir também a análise da população de risco, onde fizemos uma projeção com base nas estimativas populacionais do IBGE para a faixa etária da população de risco. Estimamos município a município, quantas pessoas estão no grupo de risco, comparando com a quantidade de leitos”, explicou.

Diariamente, o Radar COVID-19 será atualizado. No Módulo Brasil, o cidadão e o jurisdicionado podem ver todos os dias, com base nas informações do Ministério da Saúde, analisar e acompanhar os casos confirmados de coronavírus e óbitos de todos os estados, assim como a distribuição e progressão da curva epidemiológica no país.

No Módulo Mato Grosso, é possível ver as informações provenientes da Secretaria de Estado de Saúde, analisar e acompanhar os casos confirmados, casos notificados de síndrome respiratória e óbitos no estado e municípios, assim como, a progressão da curva epidemiológica no estado e municípios com casos confirmados. Também apresenta análise georreferenciada dos casos nos municípios com visualização em mapa de densidade dos casos confirmados.