Cidade 23/04/2020 09:05 www.metropoles.com Covid-19: Brasil tem uma das menores taxas de morte por milhão de habitantes METRÓPOLES O Brasil apresenta uma das incidências mais baixas de coronavírus quando se considera o tamanho da população. De acordo com levantamento feito pelo Metrópoles, o país tem uma taxa de 11 mortes e 174 infectados pela Covid-19 por milhão de habitantes. Entre os 20 países analisados, o Brasil aparece com taxas muito menores que os mais afetados pela enfermidade, como EUA, Espanha, Itália, França e Alemanha, não só na quantidade de óbitos, mas também em número de casos. Os dados mostram que em 14 países a proporção de mortes é mais alta que a do Brasil (11/milhão). Bélgica, Espanha e Itália têm índices alarmantes. Na Bélgica, o número de óbitos por milhão de habitantes chega a 495. Também aparecem em situação crítica, a Espanha (435/milhão); a Itália (391/milhão); a França (292/milhão); e o Reino Unido (240/milhão). Outras nações registram, ainda, índices maiores que a brasileira: Holanda (213/milhão); Suíça (132/milhão); Estados Unidos (104/milhão); Portugal (69/milhão); Irã (62/milhão); Alemanha (53/milhão); Canadá (40/milhão); Equador (27/milhão); e Turquia (24/milhão). A análise feita pelo (M)Dados, núcleo de tratamento de grande volume de informação do portal de notícias, considerou os números absolutos divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no boletim de 20 de abril. Diagnósticos da doença Segundo especialistas, a quantidade de óbitos é o parâmetro mais adequado para que sejam comparadas as realidades distintas dos países no enfrentamento da Covid-19. Trata-se de um dado considerado mais confiável sobre a enfermidade, já que a maioria dos mortos foi previamente testada. Assim, ao verificarmos as informações oficiais sobre a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus nesses 20 países, a situação brasileira se mostra melhor que a da maioria. O Brasil tem 174 contaminados a cada milhão de habitantes. Os cenários mais críticos permanecem: Espanha, com 4.174 casos diagnosticados a cada milhão de habitantes; Bélgica (3.359/por milhão); Suíça (3.227); Itália (2.959/milhão); e EUA (2.211/milhão). Em Portugal, há 1.965 pessoas infectadas pela Covid-19; na Holanda, 1.889/ milhão; no Reino Unido, 1.801/milhão; na Alemanha, 1.706/milhão, e, na França, 1.663/milhão. Veja gráfico completo: É importante lembrar que cada país está em uma fase diferente de contágio pelo coronavírus. Os Estados Unidos são os mais afetados em números absolutos neste momento. A curva de contaminação do país indica que a doença em solo americano pode ter alcançado seu pico, de acordo com os dados dos últimos dias.

