Cidade 23/04/2020 09:46 www.cnnbrasil.com.br Governo anuncia R$ 4 bi para auxiliar idosos contra COVID-19 até o fim do ano O governo divulgou que irá investir quase R$ 4 bilhões até o fim do ano na saúde e assistência social de idosos, que correm mais riscos em tempos de coronavírus. Apesar da cifra bilionária, parte desses recursos já havia sido anunciada e até já foi utilizada, como na compra de doses da campanha de vacinação de idosos. Um evento chegou a ser marcado no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (23), para ressaltar as medidas, mas foi cancelado. Entre as novidades, o Disque 100 vai passar a receber ligações de pessoas idosas que estejam ansiosas ou se sintam solitárias no isolamento. O governo irá utilizar parte dos recursos para que cerca de 155 mil idosos recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), de R$ 1.045, apesar de terem perdido o prazo para se cadastrar. A promessa é zerar a fila. Quase 6 mil Equipamentos de Proteção Individual serão distribuídos para 78,2 mil pessoas idosas e 31,7 mil profissionais de Instituições de Longa Permanência de Idosos, como asilos. Além disso, o governo afirma que irá comprar novos equipamentos e fará distribuição de cestas básicas a idosos carentes. “A população idosa é um dos focos do nosso ministério e estamos fazendo um lindo trabalho por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Aqueles que se encontram institucionalizados estão precisando ainda mais de apoio nesse momento tão delicado. Por isso esse investimento é tão importante”, destaca a ministra Damares Alves em material distribuído pela pasta. O Ministério de Direitos Humanos vem sendo cobrado a adotar medidas mais eficazes de assistência a populações vulneráveis.

