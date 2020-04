Cidade 24/04/2020 18:01 Só Notícias GOL retomará voos em Sinop se demanda melhorar; mais 16 mil deixaram de viajar foto: Maurício Vitorino A Gol Linhas Aéreas confirmou, ao Só Notícias, que continuará somente com a malha essencial no próximo mês e que, por enquanto, a rota para Sinop segue suspensos. Além disso, só deve retomar o voo diário com Boeing do aeroporto presidente João Figueiredo ao de Guarulhos (SP) caso tenha uma melhora na demanda. Já a Azul Linhas Aéreas, que também opera na unidade, retomará a partir de 11 do próximo mês, suas operações no aeroporto que é o 2º maior de Mato Grosso em número de passageiros. A previsão inicialmente é de um voo diário saindo do aeroporto Marechal Rondon, Cuiabá/Várzea Grande às 12h e chegando em Sinop às 13h. A volta é às 13:45h. Os voos das duas companhias estão suspensos desde o último dia 26 por conta da pandemia do novo Coronavírus. Conforme projeção feita por Só Notícias, na última segunda-feira, mais de 16 mil passageiros deixaram de embarcar e desembarcar no aeroporto presidente João Figueiredo, em Sinop, em decorrência da suspensão dos 4 voos comerciais diários, que completa 27 dias hoje. A estimativa foi feita com base nos dados do sistema do Ministério dos Transportes e Aviação Civil. Em janeiro e fevereiro, houve 41.544 embarques e desembarques – média de 704 pessoas passando pelo terminal diariamente. Considerando desde o início da suspensão dos voos até 11 de maio, a projeção é que mais 31 mil passageiros deixarão de embarcar e desembarcar em Sinop.

Veja também sobre voos em Sinop Mato Grosso Sinop GOL Voltar + Cidade