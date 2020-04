Cidade 25/04/2020 17:49 Gazeta Digital Cuiabano aposta na Lotofácil e leva mais de R$ 422 mil João Vieira Um cuiabano teve a sorte grande e ganhou R$ 422,7 mil na sexta-feira (24), ao acertar 15 números no sorteio da Lotofácil. Os números sorteados foram 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25.

Fora o cuiabano, apostadores de Guapimirim (RJ), São José (SC) e Sítio Novo do Tocantins (TO) também ganharam o prêmio. Todos acertaram 15 números e vão dividir o prêmio.

Realizado pelo Espaço Lotéricas Caixa, em São Paulo, os números eram do sorteio especial da Independência. O valor foi acumulado em R$ 50.870.057,99. Para o próximo sorteio, previsto para ocorrer na segunda-feira (27), o prêmio do concurso será de R$ 1.500.000,000.

Outros 283 apostadores acertaram 14 números e ganharam R$ 1.838,46, mais 11.684 pessoas acertaram 13 e receberam R$ 25, 143.319 fizeram 12 acertos e ganharam, R$ 10,00 e por último 768.553 acertaram 11 numeros e receberam R$ 5.

