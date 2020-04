Cidade 28/04/2020 07:11 Arão Leite/Jornal da Cidade Jovem está desaparecido há uma semana em Alta Floresta Foto: Montagem/reprodução Está desaparecido desde o dia 21 de abril no município de Alta Floresta, o menor Renan Jônatas Ramos. O jovem de 16 anos foi visto pela última vez na casa do pai e da madrasta no bairro Vila Nova. Conforme a família, era por volta das 8 ou 9 horas da manhã quando ele tomou banho, colocou uma roupa e saiu. Mas contrariando o costume quando voltou sempre ou avisou se fosse demorar, Renan sumiu e nunca mais nem mandou recado. O telefone celular foi desligado e nem mesmo os amigos segundo a família, sabem o paradeiro do rapaz. As informações foram passadas à Delegacia Municipal de Polícia Civil, que agora faz a investigação. Qualquer notícia ou quem puder ajudar, entrar em contato com a família pelo fone 66 99233 3942 e à Polícia Militar, 190 ou 197, Polícia Civil.

