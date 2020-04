Cidade 28/04/2020 10:56 Redação I Nativa News Águas Alta Floresta interrompe abastecimento para reparo emergencial de vazamento Foto: ilustração A Águas Alta Floresta informa que suas equipes técnicas atuam, neste momento, no reparo do vazamento da rede de abastecimento, localizada na MT 208. Até a conclusão dos serviços, o abastecimento às regiões atendidas pela rede ficará, temporariamente, interrompido. A previsão da companhia é de que os reparos estejam finalizados o início da tarde. É importante lembrar que a retomada no fornecimento de água depende dos procedimentos de pressurização da rede, medida que poderá levar até as 17h. A Águas Alta Floresta agradece o apoio da comunidade e ressalta a importância da adoção de práticas de uso consciente da água, evitando o desperdício. Em caso de dúvidas, o telefone de atendimento ao cliente é o ‪0800 400 0504, para enviar mensagem de WhatsApp, o número é o 17 99641 3259.

