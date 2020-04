Cidade 28/04/2020 17:56 Plínio Aguiar, do R7 PEC prevê lista tríplice para diretor da PF e procurador-geral Divulgação Léo Moraes(Podemos-RO) Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) prevê lista tríplice e mandato de dois anos para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O texto foi protocolado na Câmara dos Deputados pelo líder do Podemos, Léo Moraes (RO), na tentativa de minimizar possíveis interferências políticas nas instituições. Para isso, o texto prevê a alteração dos artigos 52, 84, 128 e 144 da Constituição Federal e, a partir daí, a escolha do diretor da PF e do procurador-geral da República sejam, obrigatoriamente, definidos a partir da lista tríplice elaborada pelas próprias instituições. Dessa maneira, o presidente não poderia indicar nomes fora da lista. “É preciso garantir mais autonomia e democracia para a Polícia Federal e MPF, e blindá-los, ao máximo, de intervenções políticos”, defende Moraes. A PEC também tem o objetivo de tornar o mandato dos chefes da PF e do MPF de dois anos, permitida uma recondução ao cargo.

