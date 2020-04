Aripuanã: Governo assina cooperação para pavimentação de 41 km na MT-208

O asfaltamento da MT-208 compreende o trecho que vai de Aripuanã até Passagem do Loreto, no entroncamento da MT-418

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), vai assinar na próxima quinta-feira (30.04), um termo de cooperação com a Prefeitura de Aripuanã para a pavimentação de 41,69 quilômetros da rodovia MT-208. Essa será a quarta parceria que a secretaria realiza este ano para a execução de obras de infraestrutura em Mato Grosso, com o apoio dos municípios.

O asfaltamento da MT-208 compreende o trecho que vai de Aripuanã até Passagem do Loreto, no entroncamento da MT-418. A obra vai facilitar o acesso aos municípios de Colniza e Juruena e a região noroeste do Estado.

Com a cooperação, a Sinfra realizará a licitação das obras, excluindo alguns serviços que serão executados pela prefeitura, como licenciamento de jazidas, controle e recomposição ambiental, sinalização e obras complementares.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura de Logística, Marcelo de Oliveira, a execução da obra será fundamental para o avanço da atividade econômica na região, que tem vocação para o extrativismo mineral, entre outras.

Outras melhorias

Além da pavimentação, a Sinfra já planeja a execução da ponte de concreto sobre o Rio Aripuanã, no município. A ponte terá um total de 240 metros de extensão e beneficiará toda a região, especialmente o acesso ao distrito de Conselvan.

A ordem de serviço para início das obras será assinada nos próximos dias e a obra será executada com recursos da União, por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), além do investimento do Governo do Estado.

Parcerias

Assim como Aripuanã, as prefeituras de Itanhangá, Ipiranga do Norte e Porto dos Gaúchos também já formalizaram termos de cooperação para execução de obras de infraestrutura.

Em Itanhangá será realizado o asfaltamento dos 11,29 quilômetros da rodovia MT-242, do município até Ipiranga do Norte.

Em Ipiranga do Norte serão pavimentados 22,14 quilômetros na rodovia MT-010, do trecho do entroncamento da MT-484 até o entroncamento da MT-242.

Já em Porto dos Gaúchos serão pavimentados 64,13 quilômetros na rodovia MT-220, no trecho que vai do entroncamento da BR-163 até o entroncamento da MT-170, no município.

Com a conclusão das obras, os municípios de Porto de Gaúchos, Itanhangá, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde e Sorriso estarão todos interligados por vias asfaltadas.