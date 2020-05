Cidade 05/05/2020 11:44 Thalyta Amaral - Gazeta Digital Fake news sobre o novo coronavírus causa pânico em moradores do interior do Estado Reprodução Mensagens divulgadas pelas redes sociais causaram pânico em Santo Antônio do Leste (379 km ao sul da Capital). Os posts falavam sobre a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no município. A comoção social foi tanta que a prefeitura precisou desmentir oficialmente a notícia. "Um homem, não sei idade, porém foi para SP e voltou com os sintomas do coronavírus. 1 caso confirmado em Santo Antônio do Leste e mais 2 suspeitos. Fiquem em alerta! Vamos nos cuidar, esse vírus chegou até nós. Que Deus guarde a gente!", diz uma das mensagens. Apesar dos indícios de falsidade, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu dezenas de telefones de pessoas com medo da contaminação pela covid-19. O município não tem registros da doença e o único paciente vindo de outro estado que está sob atendimento é uma mulher que chegou do interior de São Paulo, mas apresenta quadro típico de dengue. A assessoria jurídica da prefeitura precisou alertar a população sobre as consequências da divulgação de fake news que podem causar pânico, que tem como pena prisão de 15 dias a 6 meses, além de multa.

Veja também sobre Fake news coronavírus Estado Mato Grosso pânico Voltar + Cidade