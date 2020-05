Cidade 06/05/2020 11:06 Judiciário de Mato Grosso moderniza serviço de notificação processual Nos próximos 30 dias, o antigo sistema de notificação de movimentações processuais (Push) do Poder Judiciário de Mato Grosso será substituído por funcionalidade no aplicativo ClickJud-MT. O novo serviço, desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (TI) do Tribunal de Justiça, é mais eficiente, justamente por concentrar as notificações de todos os sistemas processuais existentes no PJMT: Apolo, Apolo Eletrônico, Proteus e Projudi, como também o processo Judicial Eletrônico (PJe). O coordenador de TI, Thomás Augusto Caetano, diz que no aplicativo ClickJud-MT as notificações passam a estar disponíveis não somente a advogados, mas também às partes e demais interessados nas ações. O usuário pode combinar diferentes formas de notificação: por e-mail, no celular, ou em ambos, e ainda ter acesso a íntegra de seus processos, incluindo petições e documentos, caso utilize métodos confiáveis de confirmação da própria identidade, como as credenciais do PJe ou uso de certificado digital. Para facilitar a migração de usuários para o novo serviço, a equipe da Coordenadoria de TI, criou também uma funcionalidade no aplicativo que permite trazer a lista de processos cadastrados no serviço de notificação (Push) antigo para o novo. Assim, de acordo com Thomás Caetano, todos os processos cadastrados são incluídos em uma lista de favoritos dentro do ClickJud-MT e o usuário passa automaticamente a receber as notificações. O coordenador de TI ressalva que os procedimentos de migração são simples, fáceis e seguros, bastando fazer apenas que o advogado cadastrado siga as instruções nas telas do aplicativo. Com a operacionalização da nova ferramenta, o antigo Push será desativado em 30 de maio.

Voltar + Cidade