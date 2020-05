Cidade 06/05/2020 19:19 Thalyta Amaral - Gazeta Digital Golpistas prometem cesta básica para roubar dados em MT Golpistas estão usando as redes sociais para tentar roubar dados pessoais em Sorriso (420 km ao norte da Capital). A mensagem que circula nas redes sociais afirma que a prefeitura está distribuindo cestas básicas e é necessário fazer um cadastro para receber o produto. A prefeitura emitiu uma nota para alertar sobre o golpe, que pode ser usado para roubar dados pessoais dos cidadãos. “Peço que as pessoas que receberam esta mensagem a desconsiderem e não a repassem, evitando preencher qualquer tipo de cadastro ou algo neste sentido, pois não sabemos para que finalidade estes dados podem ser usados”, afirmou a secretária de Assistência Social, Jucélia Ferro, por meio de nota. "Oi, passando para avisar que o CRAS, juntamente com as coletas de doações feitas pelo prefeito está ajudando as famílias com doações de cestas básicas, por conta desse momento difícil da pandemia", diz trecho da mensagem. A prefeitura também informou que a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social ocorre apenas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com solicitação presencial. Também é possível solicitar máscaras de tecido. Mais informações pelo (66) 3544 8800.

