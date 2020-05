Cidade 09/05/2020 19:09 G1 MT ALMT faz sessão na noite de sábado para votar projeto que cria verba indenizatória e aumenta salários Foto: Assessoria A Assembleia Legislativa de Mato Grosso vai realizar na noite deste sábado (10) uma sessão extraordinária para aumento de salários e instituição de verba indenizatória para alguns servidores. Ocorre que houve pedido de vistas de um projeto de lei de autoria do governo do estado na sessão dessa sexta-feira e o prazo concedido para análise se encerra às 20 de hoje. O projeto concede aumento salarial e verba indenizatória para alguns servidores e presidentes de autarquias e de fundações públicas. Se o projeto for aprovado, os presidentes de autarquias e fundações públicos passariam a receber quase o dobro. Hoje, eles recebem R$ 9,3 mil e passariam a ganhar 18,2 mil.Hoje, eles já recebem uma verba indenizatória de mais de de R$ 9 mil. Além disso, o projeto cria uma verba indenizatória de R$ 5,3 mil para servidores da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que atuam na Casa Civil, gabinete do governador, diretor de Tecnologia da Informação e diretoria geral. Empréstimo aprovado A sessão noturna acontece um dia depois que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou o projeto de lei que autoriza empréstimo de US$ 56, 2 milhões pelo governo, para a modernização fiscal do estado. O projeto foi aprovado em primeira votação com dois votos contrários, dos deputados Lúdio Cabral (PT) e Ulysses Moraes (DC).

Voltar + Cidade