Após divulgação de Boletim, SES é notificada sobre 17ª morte por Covid-19 em MT

Após a divulgação de Boletim Epidemiológico deste sábado (09.05), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) recebeu a notificação de mais uma morte por Covid-19 em Mato Grosso – sendo este o décimo sétimo óbito do Estado. A morte foi registrada pelo município de Barra do Garças, que de acordo com o Boletim de hoje, possuía 17 casos confirmados de coronavírus.

Esse é o segundo óbito registrado pelo município. De acordo com os Boletins da SES, as outras mortes causadas em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso envolveram residentes dos municípios de Lucas do Rio Verde, Cáceres, Aripuanã, Rondonópolis, Cuiabá, Mirassol D’ Oeste, Barra do Garças, Sinop, Querência, Nova Mutum, Várzea Grande, Vale de São Domingos e do Rio de Janeiro, que estava em Mato Grosso.



As informações oficiais sobre o óbito constarão no Boletim Informativo deste domingo (10).