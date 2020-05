Taxa de isolamento social cai para apenas 37% em MT

Um relatório publicado pelo Google sobre a mobilidade durante a quarentena em diversas regiões no período de pandemia no novo coronavírus mostra que houve uma redução na taxa de isolamento social de Mato Grosso, nas últimas semanas.

De acordo com os dados, a taxa de redução de pessoas no trânsito e pontos de ônibus, que representa a taxa de isolamento social neste setor, chegou a 60% no fim de março.

No entanto, na última semana, o índice de isolamento caiu para 37%, comparado à média de movimento durante os dias normais, nos períodos de janeiro e fevereiro - antes da pandemia chegar no estado. As taxas de isolamento em outros setores também diminuíram.

Os relatórios de mobilidade da comunidade traçam tendências de movimento ao longo do tempo por região geográfica, em diferentes categorias de lugares, como comércio e lazer, compras e farmácias, parques, pontos de ônibus e estações de trânsito.

Os dados mostram como as visitas e a duração em alguns lugares mudou em relação ao período de 3 de janeiro e 6 de fevereiro, quando a pandemia ainda não tinha se instalado no estado ou no país.

De acordo com o relatório, no dia 27 de março, uma semana depois do primeiro caso ser confirmado em Mato Grosso, a taxa de isolamento trânsito no estado chegou a 60%. No dia 11 de abril, caiu para 43% e na última semana, após a flexibilização das medidas de prevenção à Covid-19, a taxa de isolamento no trânsito caiu para 37%.

Nos locais de trabalho, a redução de pessoas é de 14%, em relação ao período normal, de janeiro e fevereiro, que aponta um índice de isolamento bem abaixo da semana do dia 11 de abril, quando chegou perto de 70%.

O movimento no comércio e nos locais de lazer diminuiu 37%. O auge do isolamento nesse setor também foi na semana do dia 11 de abril, quando o isolamento chegou perto de 80%.

Nos parques, a taxa de isolamento passou de 40% nas últimas semanas de março, quando começaram as medidas restritivas no estado. No entanto, o último relatório aponta que as pessoas voltaram a estes locais e hoje a redução do movimento em relação aos dias normais é de apenas 14%.

Os setores que menos tiveram redução no movimento foram o de compras em mercados e farmácias. O pico do isolamento foi de 40%, há quatro semanas. No entanto, no dia 2 de maio o movimento no setor já havia voltado ao normal, com o mesmo índice de janeiro e fevereiro, mostrando que não há mais redução de movimento nesses locais.

De acordo com o Relatório de Mobilidade da Google, estes dados dependem das configurações do usuário, conectividade e o limite de privacidade. Foram inclusas na pesquisa categorias que são úteis para distanciamento social, além do acesso a serviços essenciais.

Por ser uma amostra, a empresa afirma que os dados podem representar uma média do comportamento da população de uma forma mais ampla, e não o índice exato.

Os setores que menos tiveram redução no movimento foram o de compras e farmácias. O pico do isolamento foi de 40%, há quatro semanas. No entanto, no dia 2 de maio o movimento no setor já havia voltado ao normal, com o mesmo índice de janeiro e fevereiro, mostrando que não há mais redução de movimento nesses locais.

De acordo com o Relatório de Mobilidade da Google, estes dados dependem das configurações do usuário, conectividade e o limite de privacidade. Foram inclusas na pesquisa categorias que são úteis para distanciamento social, além do acesso a serviços essenciais.

Por ser uma amostra, a empresa afirma que os dados podem representar uma média do comportamento da população de uma forma mais ampla, e não o índice exato.