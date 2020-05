Cidade 12/05/2020 07:30 Assessoria AUXÍLIO EMERGENCIAL: Curso de Direito da UNEMAT de Alta Floresta, atende mais de 600 pessoas Foto: Divulgação Com o objetivo de contribuir com a sociedade de Alta Floresta neste momento de crise econômica, social e sanitária, o Curso de Direito do Câmpus da UNEMAT de Alta Floresta, está prestando serviço de informação e assessoria a todos que preenchem os requisitos necessários para acessar o Auxílio Emergencial do Governo Federal instituído pelo Decreto nº 13982/2020. A falta de esclarecimentos e diversas situações podem ocorrer impedindo que cidadãos necessitados acessem o benefício, fato que pode ser amenizado com a presente ação proposta por professores e discentes do curso de Direito da UNEMAT Alta Floresta. O Coordenador do Projeto Auxílio Emergencial do Governo Federal: Assessoria e Orientação à População de Alta Floresta, o docente Paulo Henrique Salmazo de Souza, ressalta que “até a presente data já realizamos mais de 600 atendimentos entre presenciais e on-line, os quais foram preponderantes para que essas pessoas tivessem acesso ao benefício. É gratificante saber que um pequeno serviço prestado possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas neste período crítico”. O Coordenador do projeto também agradeceu aos docentes e discentes que fazem parte do projeto, o apoio e suporte das Diretorias Administrativa e Diretoria Político-Pedagógica e Financeira do Câmpus, bem como dos Técnicos Administrativos que contribuíram pelo sucesso da iniciativa. O atendimento on-line via WhatsApp continuará sendo realizado até a próxima sexta-feira (15/05/2020), das 8h às 12h por meio dos seguintes telefones: (66) 98459-9521, (66)99912-5408, (66) 99900-2709, (65) 99347-1830. A Universidade possui um papel essencial na sociedade, não somente na formação de bons profissionais e pesquisadores, mas também o papel de se inserir na comunidade afetando-a diretamente com suas ações.

Veja também sobre UNEMAT Alta Floresta 600 pessoas Curso de Direito Câmpus assessoria on-line Voltar + Cidade