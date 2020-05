Cidade 12/05/2020 11:26 Redação I Nativa News Secretaria de Saúde de Nova Monte Verde centraliza aplicação das vacinas Foto: Divulgação O objetivo é ampliar e melhorar o acesso ao serviço de vacinação no município de Nova Monte Verde para aumentar a cobertura vacinal. A decisão prevê a eficiência da centralização da sala de vacina em uma única unidade de saúde, possibilitando o fácil acesso e atendimento em horário diferenciado. Conforme a secretária Municipal de Saúde, Karina Galdino Santos, a centralização e o horário estendido permitirão que todos possam ser vacinados. “Algumas famílias não conseguem vir ao posto de saúde mais próximo da sua casa para fazer a vacinação por conta do horário, então para que não haja mais esse problema, vamos fazer a centralização em uma única unidade de saúde, de forma ininterrupta das 07h às 18h para que todos sejam assistidos”, afirma Karina. A Sala de Vacina estará localizada no PSF 1 na unidade ao lado do Hospital Municipal. Além da centralização, a nova secretária também solicita aos moradores de Nova Monte Verde que ainda não atualizaram seu cadastro junto ao SUS, que entrem em contato nos telefones de sua respectiva área de abrangência para atualização de endereços e telefones. As alterações fazem parte da gestão responsável que a administração municipal realiza, para dar estabilidade e melhoria no atendimento a comunidade. Os 3 PSFs estão atualizando os cadastros pelos telefones: PSF 1. (66) 3597-1272 PSF 2. (66) 3597-1605 PSF3. (66) 3597-1570

