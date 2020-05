Cidade 13/05/2020 17:42 Só Notícias/David Murba Dois ficam ferido em acidente entre carro e caminhão em Alta Floresta Foto: Divulgação Dois homens sofreram escoriações no rosto, devido o impacto contra o para-brisa e um deles estava com suspeita de fratura em um dos braços após acidente em uma estrada vicinal, próximo ao aterro sanitário, em Alta Floresta, ontem. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. Ambos estavam em um GM Montana quando houve a colisão com um caminhão (marca e modelo não confirmados). O impacto foi tão forte que a parte frontal da Montana ficou praticamente destruída. O capô foi arrancado, o para-brisa quebrou e o para-choque caiu. Os estilhaços da lanterna do veículo ficaram esparramados pelo chão..

