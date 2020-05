Cidade 16/05/2020 17:44 CBMMT Corpo de Bombeiros Militar realiza desinfecção em Juína Foto: CBMMT O CBMMT iniciou na sexta-feira (15.05) a “Operação Desinfecção Biológica”, em Juína, que teve duração de três horas. Foi empenhado um caminhão Auto Bomba Tanque e duas caminhonetes Auto Rápido de Busca e Salvamento que foram equipadas com um reservatório de capacidade de 500 litros e moto bomba (equipamento chamado Kit Kombat utilizado em combate a incêndio florestal). Durante a operação foram utilizados 1000 litros de solução a base de Hipoclorito de Sódio. O trabalho preventivo, como forma inibidora da proliferação do vírus, aconteceu na área central da cidade e foram higienizadas calçadas, fachadas de mercados, farmácias, bancos, casas lotéricas, bem como a rodoviária e a prefeitura da cidade. Essa ação conjunta entre Corpo de Bombeiros Militar e Prefeitura também vai acontecer na noite de hoje (16/05) na Av. principal do Módulo 5 e no decorrer da semana continuará realizando as ações de desinfecção em pontos estratégicos da cidade. A 14° CIBM orienta a população que a desinfecção dos lugares com maior circulação de pessoas é uma ação que busca eliminar agentes biológicos de nossa cidade, porém ressalta que o isolamento social continua sendo a melhor medida a ser praticada para a prevenção do Coronavírus.

Veja também sobre Juina Mato Grosso desinfecção Bombeiros Hipoclorito Prefeitura Coronavírus Saúde Voltar + Cidade