Cidade 17/05/2020 07:44 Diario de Cuiaba Caminhoneiro de Mato Grosso recebe alta após ser curado de coronavírus Sicom/Prefeitura Após passar um mês internado com diagnóstico de Covid-19 positivo e pneumonia grave, o caminhoneiro José Vieira Simiano, de 75 anos, recebeu alta na tarde desta sexta-feira (15), em Cuiabá. Ele foi 100% curado e tratado no antigo Pronto-Socorro de Cuiabá, hospital-referência em atendimentos aos pacientes infectados pelo novo coronavírus. “Tive que pegar esse vírus para ser tão bem tratado como fui aqui nesse lugar. Para aqueles que ainda não acreditam no coronavírus, que o uso da máscara é fundamental para se prevenir contra o Covi-19, fique em alerta. Essa doença mata. Todos devem se cuidar. Eu e minha família vamos fazer nossa parte. Essa porcaria mata”, disse ele, ao agradecer pela oportunidade da cura, José Vieira Simiano é de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá) e chegou na Capital no dia 23 de abril, sendo encaminhado para isolamento e dar continuidade ao tratamento que já vinha sendo realizado. Casado, três filhos, ele resume o momento em uma palavra: gratidão. “Mesmo tendo recebido alta, não vou voltar a trabalhar. Vou ficar, pelo menos, mais 60 dias isolado. Todo cuidado é pouco, e como é. Graças a Deus, estou aqui para mandar essa mensagem para aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre esse vírus”, afirmou. Alessandra Paula foi uma das enfermeiras que cuidaram do paciente. Segundo ela, que atua na linha de frente desse momento de enfrentamento ao coronavírus, presenciar um momento como esse, com toda certeza, ficará eternamente marcado na memória. “Ouvir falar que um paciente está curado nos dá força e ânimo para continuar. Não está sendo nada fácil, mas são exemplos iguais a esse do seu José que nos incentivam a continuar e lutar contra essa doença”, disse a enfermeira. Hoje, o hospital está com oito pacientes internados, sendo seis na UTI e dois na enfermaria. De acordo com informações da coordenação da unidade, está prevista a alta de mais um paciente positivo do Covid-19. “Receber uma notícia como essa, numa sexta-feira, numa semana como todas as outras de muito trabalho e de muitas conquistas... Saber que um paciente, de 75 anos, foi curado do Covid-19 é motivo de muita alegria. Por isso, quero aqui, mais uma vez, reforçar: o coronavírus é coisa séria. O uso de máscaras é obrigatório. O isolamento social é fundamental. Tenho certeza de que juntos vamos sair dessa e manter Cuiabá entre as capitais com menores índices de óbitos registrados pela doença”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). O hospital-Referência na Capital para atendimentos aos pacientes infectados pelo novo coronavírus que precisam de assistência hospital funciona no antigo Pronto Socorro de Cuiabá (HPSMC), na Rua General Vale, bairro Bandeirantes. A unidade conta com 170 leitos de enfermaria e 55 leitos de UTI.

Veja também sobre Curado Cuiabá coronavírus tratado Rondonópolis Mato Grosso isolamento tratamento hospital UTI Voltar + Cidade