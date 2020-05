Marfrig abre 600 vagas de emprego em Várzea Grande

A Marfrig, uma das maiores companhias de carne bovina do mundo e a maior produtora global de hambúrgueres, anuncia 600 vagas de emprego para atuação na unidade de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso.

Para se candidatar, basta se cadastrar no site da empresa www.marfrig.com.br, ou por meio do e-mail vagas@marfrig.com.br e WhatsApp: 61 99860-9635.



Para garantir a saúde e segurança dos colaboradores e candidatos em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a Marfrig segue rigorosamente todas as regras e procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes.



As vagas disponíveis são para: magarefe, técnico de enfermagem do trabalho, operador de máquinas, analista de faturamento, operador de empilhadeira, balanceiro, analista de transportes, faqueiro, operador de ETA (Estação de Tratamento de Afluentes), operador de ETE (Estação de Tratamento de Efluentes), serrador, eviscerador, atordoador, líder operacional, estoquista, assistente de controle de qualidade, lombador, refilador, líder de manutenção, técnico de manutenção e operador de sala de máquinas.



Essas 600 novas vagas se somam às outras 2.890 do complexo industrial de Várzea Grande "A Marfrig ressalta que a abertura das novas oportunidades vão reforçar a excelência da unidade e vão ao encontro de um dos pilares da companhia, o compromisso com a geração de emprego e a responsabilidade social", diz Jairo Agosta, Gerente Corporativo de RH da Marfrig.



SOBRE A MARFRIG NA AMÉRICA DO SUL

A Marfrig é responsável pela gestão de 12 unidades produtivas no Brasil- incluindo a produção de alimentos prontos como carne enlatada, beef jerky, molhos e sachês. Esses produtos são comercializados no mercado interno em canais de varejo, atacado e foodservice, além de serem exportados para cerca de 100 países. A Marfrig também possui 5 unidades produtivas instaladas na Argentina, onde é líder nacional na produção e venda de hambúrgueres. No Uruguai, opera 5 unidades e é a maior empresa de abate e exportação do país. No Chile, a companhia é a principal importadora de carne bovina e mantém 1 unidade de abate de cordeiros que atende aos mais diversos países.