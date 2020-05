Cidade 18/05/2020 08:31 Redação I Nativa News Sindicato Rural de Apiacás protocola pedido de emenda para aquisição de patrulha mecanizada Divulgação No último dia 14 de maio foi protocolado, na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), o pedido de destinação de emenda parlamentar para a aquisição de uma patrulha mecanizada para o município de Apiacás. O protocolo foi realizado pelo deputado estadual Silvio Fávero, através do secretário municipal de Agricultura, por intermédio do presidente do Sindicato Rural, Júlio Cesar dos Santos, que solicitou junto ao deputado a viabilização da emenda para a aquisição de uma patrulha mecanizada para na demanda da agricultura familiar do município. Para o presidente do Sindicato Rural, esse recurso será essencial para atender as demandas dos pequenos e médios produtores rurais, além de beneficiar a população em geral ”, disse o presidente Júlio Cezar A emenda solicitada é no valor de R$ 178.000,00.

