Cidade 21/05/2020 05:43 Polícia Civil entrega cestas básicas para famílias carentes em Alta Floresta Foto: Reprodução Mais 80 cestas básicas arrecadadas pela Polícia Civil de Alta Floresta foram doadas na última semana para famílias carentes e região. A campanha de doação de alimentos foi uma iniciativa da Polícia Civil do município buscando atender pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de pandemia Na última semana, a equipe da Polícia Civil entregou 80 cestas de alimentos, sendo 20 para entidades da Unemat, 30 para famílias assistidas da Igreja Presbiteriana do Brasil e 30 para assistidos da Igreja Presbiteriana Renovada. Na semana anterior, foi realizada a entrega de 50 cestas básicas para famílias carentes de Nova Monte Verde. Segundo o delegado de Alta Floresta, Vinícius de Assis Nazário, a previsão é que nesta semana seja realizada a entrega de mais 80 cestas básicas a outras famílias da região. “A campanha continua em andamento e as doações podem ser entregues na Delegacia de Alta Floresta, ou recolhida pela equipe da Polícia Civil no local definido pela pessoa que deseja doar”, disse o delegado.

