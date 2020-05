Cidade 23/05/2020 06:55 Caminhão-Agência da Caixa chega a Colniza para ação de pagamento do auxílio emergencial Foto: Reprodução São seis veículos rodando o país para levar atendimento a municípios desassistidos de serviços bancários Atendendo a necessidade da região, a cidade de Colniza contará com a presença da unidade móvel de atendimento da CAIXA no período de 26 a 29 de maio. O Caminhão-Agência da CAIXA está localizado na Avenida dos Pinhais com Avenida do Contorno, atrás do Hospital André Maggi e funcionará das 9h às 16h. O local foi escolhido por ser de fácil acesso e permitir a livre circulação de pessoas. No Caminhão, a população terá à disposição todo o atendimento necessário para o recebimento do Auxílio Emergencial. O público-alvo dessa ação são os beneficiários do Auxílio Emergencial de Colniza e cidades vizinhas. A iniciativa visa atender a todos os cidadãos com qualidade e garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa, nessa que é a maior ação de bancarização da história do país. O Caminhão-Agência é mais um canal que a CAIXA disponibiliza aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Vale ressaltar que os cidadãos têm à disposição o site auxilio.caixa.gov.br, o app CAIXA Tem, utilizado para movimentação e saque dos beneficiários que não possuíam conta ou não eram do Programa Bolsa Família, o App CAIXA Auxílio Emergencial, a central 111 e o site do Ministério da Cidadania para informações sobre o benefício.

