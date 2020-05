Cidade 26/05/2020 06:19 G1 MT 60% das pessoas que morreram de Covid-19 em MT tinham hipertensão ou diabetes Foto: Tchélo Figueiredo - Secom/MT O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) aponta que em 60% das mortes por Covid-19 em Mato Grosso, o paciente tinha também hipertensão ou diabetes. Em alguns casos, ele tinha as duas doenças. Mato Grosso registrou, até o último domingo (24), 40 mortes pela doença, segundo o boletim da SES. Destas, apenas três vítimas não possuíam nenhuma outra comorbidade. Três casos ainda estão em investigação. Ou seja, 85% dos pacientes sofriam com outras comorbidades. Além de hipertensão e diabetes, as outras comorbidades mais comuns foram a obesidade (9), cardiopatia (7) e doença renal (4). Além dessas, também foram a óbito pacientes com câncer, neoplasia e hepatopatia. Até o último domingo, foram notificados 1.464 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. As últimas três mortes envolveram dois residentes de Cuiabá e uma de Cotriguaçu. Dos 1.464 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 844 estão em isolamento domiciliar e 460 estão recuperados. Há ainda 120 pacientes hospitalizados, sendo 58 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 62 em enfermaria. Considerando o número total de casos, 50,3% dos diagnosticados são do sexo feminino e 49,7% masculino; além disso, 427 pacientes têm faixa-etária entre 31 a 40 anos.

Voltar + Cidade