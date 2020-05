Cidade 28/05/2020 17:36 Assessoria Unemat Alta Floresta entrega Carta Aberta ao prefeito e Presidente da câmara sobre COVID-19 Foto: Divulgação A Diretora política, pedagógica e financeira (DPPF) da Unemat, Câmpus de Alta Floresta Profa. Dra. Ivone Vieira da Silva realizou no dia de ontem 27 de maio a entrega da carta aberta às autoridades municipais, referente ao Covid-19. Houve visita ao gabinete do prefeito municipal Asiel Bezerra para entrega, em mãos, do documento onde teve todo apoio com relação a iniciativa que a Unemat/Alta Floresta adotou, contribuindo significativamente com relação ao momento que estamos passando com relação a Covid-19 e o desdobramento dos casos que está em crescente no município. A entrega do documento ao presidente da câmara de vereadores também foi bem aceito e o mesmo se colocou à disposição para financiar uma campanha de sensibilização se a Unemat quiser estar à frente. Todas as ações referentes ao Covid-19 devem pautar pelo cuidado a vida e, portanto, ressaltamos conforme na Carta aberta que faz-se necessário interromper, nas próximas duas semanas, o ritmo de contaminação no município, e para tanto, é preciso enrijecer o controle sobre a circulação e a aglomeração de pessoas. Recomendamos, neste sentido, que seja permitida somente a abertura de estabelecimentos comerciais que prestam serviços essenciais à população, restringindo a circulação em feiras, igrejas e outros ambientes que promovem aglomeração, mesmo quando são respeitados o distanciamento físico e uso de máscaras. É nossa MISSÃO, como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, subsidiar a tomada de decisão, por parte da gestão pública, e informar a população, com base em conhecimento científico, sobre o eminente aumento dos riscos de infecção e adoecimento, que podem evoluir ao óbito, se não houver atendimento adequado.

Veja também sobre Unemat Alta Floresta Mato Grosso Carta Aberta Covid 19 Diretora gestão pública Voltar + Cidade