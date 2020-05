Câmara Municipal aprova as contas da Prefeitura de Nova Monte Verde

Na manhã da última segunda-feira (25) a Câmara Municipal de Nova Monte Verde votou as contas do Poder Executivo referente ao ano de 2018. Com o parecer favorável do Tribunal de Contas, sem recomendações ao legislativo. Com a presença da Prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes, que no uso da tribuna fez uma breve retrospectiva das ações, investimentos e dificuldades encontradas no ano em debate, relembrando que todos os percentuais de investimentos exigidos pela constituição foram amplamente superados.



Com a matéria em discussão, mesmo o parecer favorável indicando legalidade e transparência da gestão, três, dos nove, vereadores se puseram contrários a aprovação, afirmando em tribuna que divergiam das ações adotadas pelo Executivo no referido ano. Um dos argumentos utilizados foi para com uma recomendação do TCE/MT ao Executivo referente a um projeto de suplementação, projeto este aprovado pelos nove edis no ano em questão.



De outro lado estava a base de apoio da Prefeitura, que destacou a confiança no trabalho realizado e o parecer técnico do Tribunal de Contas, relembrando que em 2018 a Prefeita Bia retomou várias obras que estavam há anos paradas, e que para dar continuidade a prefeitura foi obrigada a entrar com grandes contrapartidas.



Em meio a discursos acalorados, a Câmara Municipal seguindo as recomendações do Tribunal de Contas, aprovou as contas da Prefeitura de Nova Monte Verde por 06 votos favoráveis a 03 contrários, dos vereadores Eliana Lauvers, Eder Fernandes da Silva e Romilton Anacleto (Nene). Coincidências a parte, dois destes já se auto anunciaram pré-candidato a prefeito 2020.