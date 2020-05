Cidade 29/05/2020 14:59 Estação de Tratamento de Água de Alta Floresta passa por modernização Focada em levar saneamento básico de qualidade aos cerca de 51 mil moradores de Alta Floresta, a concessionária de água e esgoto entrega, no mês em que a cidade completa 44 anos, uma importante estrutura integrante do sistema de abastecimento. Trata-se da unidade de produção de hipoclorito de sódio. Instalada na própria Estação de Tratamento de Água (ETA), a geradora tem capacidade de produzir o volume necessário à desinfecção de toda a água tratada e distribuída no município. Anteriormente, o procedimento de desinfecção era realizado com hipoclorito de cálcio. A sua substituição pelo hipoclorito de sódio representa um avanço em tecnologia, consistindo num significativo ganho operacional, dada sua maior segurança e facilidade de aplicação. “A decisão pela troca do agente desinfetante e a opção de produzi-lo nas próprias instalações da concessionária são resultados de estudos feitos pela Águas Alta Floresta. Nosso o objetivo é entregar, dia após dia, excelência em saneamento básico”, declarou o diretor operacional da empresa, André Silva. A unidade instalada na ETA tem capacidade de produzir 36 Kg de hipoclorito de sódio por dia, tornando o município autossuficiente no que se refere ao insumo usado no tratamento de água. O agente desinfetante, popularmente conhecido como água sanitária, é obtido através de água, energia elétrica e sal. A Águas Alta Floresta utiliza a substância obedecendo às determinações do Ministério da Saúde, zelando pela distribuição de água tratada apropriada ao consumo humano. Qualidade – Enquanto um grande número de cidades brasileiras convive com estruturas deficitárias de saneamento básico, Alta Floresta conta com 100% de cobertura de água tratada. Por ano, a Águas Alta Floresta realiza mais de 27 mil testes de qualidade do produto. Toda a água distribuída no município é fluoretada, o que representa um expressivo ganho de prevenção em saúde, sobretudo para as crianças. “Nesta fase sensível pela qual passamos, de pandemia do coronavívus, contar com água de qualidade na torneira é extremamente importante. Colaborar com a saúde de nossa comunidade é o desafio que motiva nossos colaboradores a buscarem melhorias todos os dias”, finaliza o diretor. Sobre a Águas Alta Floresta: Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” que dizer água. www.iguasa.com.br.

