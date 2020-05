Cidade 30/05/2020 08:15 g1.globo.com Idosa morre vítima da Covid-19 em MT após não conseguir leito de UTI por falta de resultado de exame Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na tarde dessa sexta-feira, em Mato Grosso já são 57 mortes em decorrência da doença e mais de 2,2 mil casos conformados de Covid-19. Foto: Reprodução A idosa Antônia Antunes, de 81 anos, é a 11ª vítima da Covid-19 em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Ela morreu no dia 26 de maio, mas o exame realizado na paciente ficou pronto nessa sexta-feira (29). O G1 procurou a Secretaria Estadual de Saúde (SES) para saber o motivo da recusa de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a idosa, mas não obteve resposta. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa morava no Bairro Costa Verde e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ipase no dia 24 de maio apresentando fraqueza, cianose, hipocorada, sonolenta, hiperglicemia, esforço respiratório, hipotermia, apática, extremidades frias. No dia 25, já em estado gravíssimo e mesmo com avaliação clínica para Covid-19 e solicitação para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi recusada pela Central de Regulação, por não ter exame que confirmasse a doença, o que só aconteceu três dias após o óbito. Ainda de acordo com a secretaria municipal, o mesmo fato aconteceu com a idosa Maria Doroteia Mendes, que morreu no dia 25. A Central de Regulação não aceitou disponibilizar um leito de UTI para a idosa porque o exame não havia ficado pronto. Conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na tarde dessa sexta-feira, em Mato Grosso já são 57 mortes em decorrência da doença e mais de 2,2 mil casos conformados de Covid-19.

