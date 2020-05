Nascidos em janeiro já podem sacar 2ª parcela do auxílio de R$ 600

Para evitar aglomeração, Caixa vai abrir as portas de 2.213 agências para atender 2,6 milhões de beneficiários que fazem aniversário no 1º mês do ano

Os brasileiros aprovados pelo auxílio emergencial de R$ 600 que fazem aniversário em janeiro e receberam o primeiro pagamento até 30 de abril podem sacar a partir deste sábado (30) a segunda parcela do benefício.

De acordo com a Caixa, o montante já está disponível para 2,6 milhões de beneficiários nascidos no primeiro mês do ano. Caso não efetivem o saque neste sábado, os mesmos ainda terão a chance de retirar os valores até o final do calendário, que segue até o dia 13 de junho.

Para evitar aglomeração e filas, a Caixa afirma que vai abrir as portas de 2.213 agências, das 8h às 12h, para atendimento exclusivo de beneficiários do auxílio emergencial. Para quem indicou contas de outros bancos, os recursos serão transferidos automaticamente da poupança social.

Das agências abertas, 994 estão localizadas na região Sudeste, 514 no Nordeste, 350 no Sul 201 no Centro-Oeste e 154 nos Estados do Norte do País. “São as principais agências de movimento no Brasil”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante coletiva nesta sexta-feira (29).

Diferentemente do que aconteceu durante o saque da primeira parcela, a Caixa alterou o pagamento para um grupo de aniversariantes por dia para evitar filas. A medida limita os desembolsos a cerca de 2,5 milhões por dia.

Segundo o vice-presidente de tecnologia e digital da Caixa, Cláudio Salituro, a liberação do saque pode ser solicitada com a emissão de um código de segurança pelo aplicativo Caixa Tem. "Pode ir à agência e gerar um token com validade de uma hora”, explica ele, que destaca a possibilidade de gerar o código diretamente nas agências.

Confira o calendário de saques da segunda parcela do auxílio emergencial:

Nascidos em janeiro - 30 de maio (2,6 milhões)

Nascidos em fevereiro – 1º de junho (2,4 milhões)

Nascidos em março – 2 de junho (2,7 milhões)

Nascidos em abril – 3 de junho (2,6 milhões)

Nascidos em maio – 4 de junho (2,7 milhões)

Nascidos em junho – 5 de junho (2,6 milhões)

Nascidos em julho – 6 de junho (2,6 milhões)

Nascidos em agosto – 8 de junho (2,6 milhões)

Nascidos em setembro – 9 de junho (2,6 milhões)

Nascidos em outubro – 10 de junho (2,6 milhões)

Nascidos em novembro – 12 de junho (2,5 milhões)

Nascidos em dezembro – 13 de junho (2,5 milhões)