Cidade 30/05/2020 19:01 Fernanda Mendes, estagiária sob supervisão de Margareth Lourenço Alistamento militar tem prazo prorrogado até 30 de setembro Atento à pandemia de Covid-19, o governo federal prorrogou o prazo para o alistamento militar obrigatório de 2020. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial da União, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O documento também é assinado pelo Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

A mudança ocorreu por conta do novo coronavírus. De acordo com o decreto, os brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos de idade em 2020 passam a ter até 30 de setembro para fazer o alistamento obrigatório. Essa prorrogação do alistamento e exclusivamente para o ano de 2020.O serviço militar é obrigatório e tem duração de um ano. Deve ser feito nos seis primeiros meses do ano em que o jovem completa 18 anos. O alistamento pode ser feito pela internet, no endereço www.alistamento.eb.mil.br.

Caso o cidadão perca o prazo, perde também a oportunidade de se alistar pela internet. Nesse caso, é necessário se dirigir à uma junta militar mais próxima de sua residência, além de pagar multa prevista em lei para realizar o alistamento.

