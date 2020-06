Cidade 03/06/2020 08:34 TV Centro América Conselho de Pesca nega pedido de pescadores de MT na alteração na data de proibição da pesca Entre os dias 1º de outubro de 2020 e 31 de janeiro do ano que vem será proibida a pesca em Mato Grosso. Os pescadores sugerem alteração nas datas porque se dizem prejudicados pela crise provocada pela pandemia da Covid-19. O período de defeso foi aprovado pelo Conselho Estadual de Pesca e o secretário executivo de Meio Ambiente, Alex Marega, afirma que os rios localizados na divisa com outros estados ou fronteira com a Bolívia não deixarão de ser fiscalizados. Durante o período de proibição da pesca, os profissionais recebem um auxílio chamado de seguro defeso no valor de um salário mínimo pelo período de 4 meses. Em Mato Grosso são mais de 9 mil trabalhadores cadastrados e que dependem exclusivamente da pesca. Para esse ano, a associação que representa esses pescadores solicitou que o período de defeso fosse menor, de dezembro até fevereiro. Um dos motivos é a pandemia do novo coronavírus, os pescadores ficaram impossibilitados de trabalhar. Para a professora e diretora de biologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Lúcia Mateus, não seria o ideal. Ela monitora a reprodução dos peixes nas baías hidrográficas do estado e afirma que o período proibitivo adotado a partir de outubro é o essencial para a sustentabilidade da prática da pesca. "O que os dados tem demonstrado é que outubro e novembro são os meses de pico, com a sugestão, ficaria apenas com o mês de dezembro. Fevereiro tem uma baixa probabilidade dos peixes estarem em reprodução, então a maioria já se reproduziu. Baseado nesses dados, os conselheiros acharam que deve continuar com o período de defeso iniciando em outubro e finalizando no final do mês de janeiro”, afirma.

