Cidade 04/06/2020 14:09 Angela Fogaça/Nortão Online Acidente na MT-320 envolve carreta e caminhão entre Colíder e Nova Santa Helena, uma pessoa ferida Um caminhão e uma carreta carregada de sal se chocaram na manhã de hoje, quinta-feira (04) na MT-320, no trecho entre Nova Santa Helena e Colíder. De acordo com as informações, ambos seguiam no mesmo sentido, quando a carreta foi entrar em fazenda, à esquerda. O motorista do caminhão que estava carregado com tijolos, não conseguiu frear e atingiu a traseira da carreta, que saiu da pista. A cabine da carreta ficou bastante danificada. Já o caminhão, bateu e atravessou uma cerca, só parando depois de atingir uma árvore. A mulher do condutor da carreta, que viajava com ele, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital regional de Colíder. Os condutores não ficaram feridos. Os veículos ainda estão no local. A Guarda de Trânsito de Colíder registrou a ocorrência.

Veja também sobre MT-320 Colíder Nova Santa Helena Acidente carreta e caminhão Mato Grosso Voltar + Cidade