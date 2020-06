Cidade 04/06/2020 17:00 Empresa de Energia São Manoel doa alimentos a povos indígenas do baixo Teles Pires A EDP Brasil, uma das controladoras da Empresa de Energia São Manoel, por meio do edital EDP Solidária – Covid-19, destinou o repasse financeiro a projetos de mitigação dos efeitos da pandemia de coronavírus para comunidades de todo o Brasil. Entre os beneficiados estão famílias indígenas dos Povos Kayabi, Munduruku e Apiaka, localizadas na área de influência da Usina Hidrelétrica. No total foram entregues 561 cestas para 294 famílias. Todo o processo contou com a anuência da Fundação Nacional do Índio (Funai). “O edital EDP Solidária dedicou uma atenção especial às comunidades indígenas. Os projetos de atendimento das necessidades básicas são essenciais para manter esses povos isolados nas aldeias para prevenir o contágio pela Covid-19 em um grupo considerado altamente vulnerável”, afirma Luís Carlos Gouveia, diretor do Instituto EDP. O edital EDP Solidária – Covid 19 foi criado para apoiar projetos voltados à mitigação dos impactos da pandemia em todo o Brasil. No total, a iniciativa destinou R$ 2,5 milhões em recursos próprios a ações em comunidades de baixa renda, população idosa e povos indígenas. “A entrega das cestas básicas contribuirá ativamente com a segurança alimentar das comunidades locais, uma vez que não haverá a necessidade de deslocamento da população indígena até os centros urbanos. Dessa forma, os riscos de exposição e contaminação pelo vírus diminuem”, destaca Cleide Rocha, Coordenadora de Meio Ambiente da UHE São Manoel. Até o momento, a EDP destinou mais de mais de R$ 10 milhões ao enfrentamento da pandemia em todo o País. Sobre o IEDP Desde que foi fundado em 2009, o Instituto EDP investiu mais de R$ 100 milhões em projetos socioculturais, que beneficiaram cerca de 3 milhões de pessoas em cerca de 400 programas espalhados por todo o País. Somente em 2019, iniciativas apoiadas pela organização favoreceram 82 mil moradores das comunidades do entorno das áreas de atuação da Companhia. O Instituto EDP tem como responsabilidade estruturar os investimentos e as iniciativas sociais da EDP em frentes ligadas à valorização da Língua Portuguesa, à educação, ao desenvolvimento local com geração de renda, ao empreendedorismo e ao voluntariado, por meio do esporte, cultura e saúde.

