Cidade 06/06/2020 05:45 Notícia Exata Após reunião entre OAB/MT, Desembargadores e Defensoria Pública, fica suspensa liberdade a detentos da cadeia pública de Alta Floresta Uma reunião realizada nesta sexta-feira (05), na capital do estado, Cuiabá, resultou na suspensão de concessão de liberdade a detentos da cadeia pública de Alta Floresta, seja de detentos suspeitos ou confirmados com COVID-19. A presidente da Ordem dos Advogados da Subseção de Alta Floresta, Lourdes Volpe Navarro entrou em contato com o Dr. Flávio Ferreira, secretário geral da OAB/MT e representante da comissão de direitos humanos, para expor a preocupação da sociedade altaflorestense sobre a liminar emitida pelo desembargador Pedro Sakamoto, que atendeu pedido dos defensores públicos Paulo Roberto Marquezini e Vinicius Ferrarin Hernandez., para conceder liberdade aos detentos suspeitos ou positivos para COVID-19, a decisão gerou insegurança na população tanto da ordem que envolve a saúde devido a pandemia como a própria segurança em si. O secretário geral se reuniu com desembargadores e defensor público para tratar sobre a liminar que concedia alvará de soltura a detentos da cadeia pública de Alta Floresta. Após a reunião o desembargador Orlando Perri conversou com o desembargador Pedro Sakamoto, que havia dado a ordem inicial de liberação. Sakamoto entrou em contato com o juiz Roger Bin Donega, da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta, pedindo paciência e a Defensoria Pública propôs uma medida para que os reeducandos não fossem liberados para casa, mas que sejam conduzidos para um local especifico. Agora estão aguardando o local para acomodar as pessoas infectadas. Flávio Ferreira destacou que está havendo este alinhamento entre Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, OAB/MT, Defensoria Pública para que os recuperandos que se encontram nessa situação sejam levados a um espaço próprio, o assunto vem sendo tratado com o prefeito Asiel Bezerra de Alta Floresta e o prefeito Tony Rufatto de Paranaíta que é presidente do consórcio intermunicipal de saúde. Desde a decisão de Pedro Sakamoto, ao menos 10 detentos foram beneficiados com a medida. Havia o risco de outros serem colocados em liberdade. Está marcada para ocorrer neste sábado (06) pela manhã um manifesto da população relativo a soltura de detentos na cadeia pública. Uma carreata está marcada para percorrer as principais avenidas da cidade a partir das 08h00. A concentração será no aeroporto municipal.

