Cidade 07/06/2020 05:24 DW OMS revê recomendações sobre máscaras protetoras picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Zhen (via DW A OMS (Organização Mundial da Saúde) atualizou suas recomendações sobre o papel das máscaras de proteção na pandemia de covid-19. Para conter os contágios, ela agora aconselha a utilização em estabelecimentos públicos cheios. A indicação também vale, em geral, para onde o nível de transmissão é alto e seja difícil manter o distanciamento social. O secretário-geral da OMS, Tedros Adhanom, deu como exemplo os transportes públicos e outros lugares fechados e intensamente frequentados. “Em todos os locais do espaço público onde podem ocorrer transmissões, além disso, aconselhamos os maiores de 60 anos ou com doenças prévias a usarem uma máscara médica”, disse Tedros. Até o momento o posicionamento da OMS era que a proteção da boca e nariz só fazia sentido para quem cuidasse de enfermos, não sendo recomendado seu uso em massa. As novas diretrizes da OMS se aplicam também à forma de fabricação de máscaras não médicas, de tecido, as quais devem ter pelo menos duas camadas de materiais diferentes. Ao mesmo tempo, a organização desaconselha que se confie exclusivamente nas máscaras, as quais são apenas uma entre diversas medidas de precaução, não substituindo o distanciamento nem a higiene manual. “Máscaras podem também transmitir uma sensação de falsa segurança”, afirmou Tedros. Além disso, devem-se isolar consequentemente os pacientes, localizar com quem tiveram contato e testar os casos suspeitos. Segundo o chefe da OMS, “para todos os países, essa é a melhor defesa contra a covid-19”. Até a manhã deste sábado (6.jun.2020), há mais de 6,9 milhões de infecções confirmadas com o coronavírus em todo o mundo. O Brasil ocupa o 2º lugar, depois dos Estados Unidos, com mais 645 mil casos, além de ser o 3º em número de óbitos (35.026), de 1 total global de 395 mil globalmente. Os dados são do Worldometers.

