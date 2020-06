Cidade 07/06/2020 09:19 Arão Leite/J. Cidade Tenente Coronel Victor Prado assume comando do 8º Batalhão da Polícia Militar em Alta Floresta Foto: Reprodução J.Cidade Tenente coronel Victor Prado assumiu oficialmente nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, o comando do 8º Batalhão da Polícia Militar em Alta Floresta. O oficial que atuou 13 anos em Sinop, chega já marcando história no município sede do Comando Regional 9, por ser um dos envolvidos em um evento jamais ocorrido na TV Mato-grossense que é a troca de comando dentro dos estúdios, em transmissão ao vivo pela TV Nativa, afiliada Record.

Em momento de pandemia do novo coronavírus e recomendações para não acontecer aglomerações, principalmente com realização de grandes eventos, Essa foi uma das formas que o tenente coronel Adinilson de Arruda, comandante do CR 9, em parceria com a direção geral da emissora, encontrou para apresentar o novo oficial comandante do município sede, em um ato aberto e transmitido em horário nobre para todos os públicos, sem maiores riscos.

Com apenas o número reduzido de policiais, o Comando Regional realizou a cerimônia ao meio dia, momento em que o 1º tenente Pasuck, que respondia provisoriamente pelo 8º Batalhão, entregou o cargo ao tenente coronel Victor Prado.

Quem é o novo comandante

Tenente coronel Victor Prado está há 16 anos na Polícia Militar, dos quais passou os últimos 13 na cidade de Sinop. Otimista e sempre falando em trabalhar de acordo com a lei, ele promete manter as equipes do 8º Batalhão interagindo com a sociedade. “Faremos todos os esforços para oferecer sempre força integrada e cumprimento da Lei, combatendo a criminalidade”, finalizou.

