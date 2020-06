Cidade 09/06/2020 05:40 Infectologista e laudos desmentem fake news sobre respiradores de MT Foto: Divulgação O Dr. Abdon Karhawi, especialista em infectologia e professor universitário, desmentiu as “fake news” surgidas nos últimos dias e garantiu a qualidade dos 120 respiradores que o Governo de Mato Grosso adquiriu no exterior. As fake news também foram desmentidas por um laudo elaborado pela equipe técnica do Hospital Estadual Santa Casa e outro da empresa que fez a testagem dos equipamentos. As notícias falsas, que circularam em alguns sites e grupos de WhatsApp, afirmavam que os equipamentos não serviriam para tratar pacientes de coronavírus. A afirmação teria base em supostos relatos de supostos médicos do hospital, cujos nomes sequer foram citados. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o especialista na área afirmou categoricamente que essa informação “é uma mentira”. O médico, inclusive, orientou o Governo de Mato Grosso a escolher o modelo mais adequado de equipamento. “Infelizmente algumas pessoas de má índole estão fazendo essa divulgação, tentando desacreditar a compra e fazendo com que a população fique insegura”, afirmou Abdon, que é referência nacional no assunto. De acordo com o médico, os respiradores atendem a todas as normas técnicas e protocolos de segurança do Ministério da Saúde, não representando nenhum risco aos pacientes ou às equipes médicas. “Os respiradores são extremamente adequados para atender pacientes com covid-19 ou qualquer paciente com doença pulmonar grave. Eles fazem todas as modalidades de ventilação que nós fazemos no dia a dia”, explicou. O infectologista relatou que todos os respiradores foram testados pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde e, inclusive, já estão sendo usados nos pacientes que contraíram o vírus. “Quero deixar todos seguros que os ventiladores são adequados, são 120 respiradores que foram comprados, e estão funcionando de maneira muito adequada nos hospitais geridos pelo Estado de Mato Grosso e vão ajudar muita gente, as que mais precisam”, concluiu. Laudos atestam qualidade Além do Dr. Abdon, outros dois lados desmentem as notícias falsas. O primeiro é um laudo técnico assinado pela diretora da Santa Casa, Patrícia Neves, e pelo médico intensivista Ilson Lara também atesta a procedência dos respiradores. “Este aparelho atua eficientemente na melhora de troca respiratória pulmonar com incremento da PEEP (pressão expiratória final positiva), dando total condições para a recuperação pulmonar do paciente. Logo, reafirma que o aparelho da marca Amoul – modelo T7, é totalmente ideal para tratamento desta patologia”, diz a conclusão do laudo. O outro laudo, feito pela empresa Mediall Brasil (que testou os equipamentos), igualmente confirmou que os respiradores estavam aptos para serem utilizados.

