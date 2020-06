Supremo decide hoje sobre a continuidade do inquérito das fake news

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decide, hoje, se dará prosseguimento ao inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques a membros da Corte. Essa investigação está no centro da crise entre o Planalto e o tribunal, por mirar parlamentares, empresários e blogueiros aliados do presidente Jair Bolsonaro. Caso seja dado prosseguimento, poderá ter desdobramentos preocupantes para o chefe do governo. Um deles é o compartilhamento de informações entre o STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ações que pedem a cassação da chapa formada por Bolsonaro e o general Hamilton Mourão nas eleições de 2018.

O julgamento de hoje diz respeito a uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) do partido Rede Sustentabilidade, protocolada em março do ano passado, dias após a instauração do inquérito das fake news. A sigla questiona a legalidade da investigação, pelo fato de ela ter sido aberta de ofício pelo presidente do STF, Dias Toffoli, ou seja, sem a provocação da Procuradoria-Geral da República (PGR).