Cidade 10/06/2020 20:45 Como utilizar Inteligência Artificial nas indústrias Os processos industriais precisam ser cada vez mais automatizados para conseguir acompanhar o ritmo da transformação digital global. Para isso, além da constante atualização de sistemas, processos e maquinário, é preciso ir além e pedir ajuda a soluções de Inteligência Artificial para aumentar a eficiência dos processos dos diversos setores industriais. Por isso, trazemos um questionamento, você sabe como a Inteligência Artificial pode atuar na melhora dos processos industriais? Neste post trazemos algumas informações importantes para que você conheça e entenda como soluções de I.A estão revolucionando a indústria 4.0. Qual a diferença da Inteligência Artificial em relação a processos já automatizados? Soluções de Inteligência Artificial são criadas com a proposta de aprender com os processos e desenvolver ações e soluções de modo mais rápido e eficiente, e é aqui que destacamos a diferença, no aprendizado. A maioria das pessoas confunde o termo com o simples ato de automatização de um processo repetitivo. Inteligência Artificial faz muito mais que isso, uma vez que os chamados robôs (leia-se computadores) aprendem com atividades já realizadas e buscam uma forma de aprimorá-las para aumentar a produtividade. Sendo assim, automação e Inteligência Artificial são decorrentes do avanço da tecnologia, mas possuem funções completamente diferentes. Como a Inteligência Artificial está sendo introduzida nas Indústrias? A principal porta de entrada para soluções de I.A é a busca por processos mais otimizados e inteligentes. Hoje, as indústrias de grande porte que atendemos buscam I.A para melhorar roteamento de carga, controlar estoque, definir preços de forma inteligente em tempo real e até desenvolver novos produtos com abordagens de Advanced Analytics A otimização de processos é a principal porta de entrada, e para isso a Aquarela desenvolveu metodologias e processos que facilitam a rápida inserção de soluções de I.A na operação do negócio. Mas isso só é possível quando existe um alinhamento claro entre a gestão da equipe envolvida - membros da organização trabalhando junto a empresa parceira - e o objetivo final do projeto, seja este melhorar o preço, aumentar a produção ou reduzir custos. A vantagem disso tudo é a eficiência e qualidade, uma vez que ela está imune aos erros humanos causados pelo cansaço, distração, fadiga e problemas pessoais que podem afetar a produtividade de um colaborador. A atividade da Inteligência Artificial na indústria não para por aí, pois atualmente existem robôs capazes de analisar processos além da fabricação. Com isso, a Inteligência Artificial hoje é capaz de fazer diferença, por exemplo, no processo de gestão de pessoas, identificando padrões de candidatos e oferecendo a melhor opção aos contratantes. Por falar neste processo de decisão, a partir da análise de dados feita em seu aprendizado contínuo, a Inteligência Artificial consegue oferecer a melhor opção para tomada de decisões a partir de um julgamento baseado em raciocínio lógico e recorrência. Quais as vantagens da utilização de Inteligência Artificial na indústria? Além de aumentar a qualidade dos produtos fabricados, a Inteligência Artificial pode identificar erros humanos e processos obsoletos que podem ser melhorados. Feito isso, todo o custo de produção pode diminuir, já que o desperdício é menor. Outro fator é a necessidade de poucos funcionários em funções que não são essencialmente humanas. A máquina em si não é capaz de substituir o trabalho humano, mas a Inteligência Artificial consegue chegar muito perto de promover melhores soluções a partir de um aprendizado recorrente das ações humanas em determinada função. Disponibilidade para qualificação de funcionários Com as máquinas fazendo o seu trabalho, os esforços de muitos colaboradores podem ser utilizados em qualificação dentro da empresa. Sempre é possível realocar colaboradores e buscar um melhor aproveitamento dos mesmos, mas é preciso levar em conta que agora eles precisarão ser mais qualificados para certas atividades. Contudo, esta qualificação não se resume a processos ligados a atividades que a Inteligência Artificial pode aprender. Este é o momento de desenvolver nos colaboradores habilidades criativas, interpessoais, intrapessoais e até mesmo as interartificiais, para que os mesmos tenham capacidade de lidar com os robôs. Disponibilidade 24/7 Robôs podem trabalhar 24h por dia durante os 7 dias da semana, aumentando a produção sem que para isso haja custo de hora extra com salário de funcionários. Eles são programados para perceber também quando algo está errado na produção, o que assegura que o problema seja corrigido ou o processo fique paralisado até que um humano venha corrigir. Por isso, não há tanto risco de defeitos por falta de supervisão humana. Análise de dados e constante aprendizado Com a Inteligência Artificial, nenhum dado do processo passa despercebido. Por este constante aprendizado é possível que os robôs saibam quais processos melhorar em atividades rotineiras que podem resultar em melhor qualidade, menos desperdício e menor custo. A realidade da Inteligência Artificial nas indústrias brasileiras Atualmente, as indústrias brasileiras estão engatinhando na introdução da Inteligência Artificial nos processos. Ainda assim, é possível encontrar empresas que se beneficiam dos robôs em pequenas atividades que já fazem uma grande diferença. Na agricultura, são encontradas algumas soluções que fazem colheita sem a necessidade de intervenção humana ou até mesmo antecipa a ocorrência de pragas para prevenção imediata. No geral, indústrias brasileiras possuem dificuldades de introduzir novas tecnologias em seus processos. Muitas vezes os fazem por extrema necessidade, já que quem não se atualiza, fica para trás na corrida do favoritismo no mercado. Onde também é utilizada a Inteligência Artificial além da indústria? A internet é o lugar onde mais se encontra robôs aprendendo sobre o comportamento humano para oferecer melhores soluções, tanto para pessoa física quanto para empresa. Se você faz o registro de domínio e contrata um servidor de hospedagem de sites para a sua marca, por exemplo, é possível encontrar diversas funcionalidades robóticas para aprender com clientes e visitantes e aumentar a performance da sua empresa. Inclusive, empresas que estão na indústria utilizam a inteligência artificial na criação de sites que atendem melhor seu público para captar dados de comportamento e perfil de usuário. Conclusão Essencial! Esta é a palavra que resume a Inteligência Artificial dentro da indústria. Com o aumento da população e consumo, quanto mais se produz, melhor. Além disso, qualidade, eficiência, produtividade e diminuição de custos são prioridades em uma indústria, uma vez que a otimização de recursos é importante tanto para o bolso, quanto para uma consciência ecológica exigida nos dias atuais. A conscientização sobre a qualidade de vida também é fator de incentivo para a presença da Inteligência Artificial nas indústrias. Descarregar o colaborador e investir em qualificação é um dos caminhos adequados para o futuro da indústria. E você, conhece alguma coisa sobre a Inteligência Artificial aplicada nas indústrias? Deixe o seu comentário para discutirmos mais sobre o assunto logo abaixo!

Voltar + Cidade