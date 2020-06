Cidade 12/06/2020 18:06 Conta de energia passa a ter novo modelo a partir de segunda em Mato Grosso A conta de energia elétrica em Mato Grosso terá um novo visual a partir de segunda (15). Segundo a Energisa, o layout será mais simples e de melhor compreensão, mantendo o formato de boleto bancário. A mudança da conta vale para os 141 municípios do Estado atendidos pela concessionária e seguirá respeitando a data prevista para leitura de cada unidade consumidora, conforme informado mensalmente na conta. A medida que as novas contas forem chegando, a partir dessa data, os clientes poderão conhecer. Além de um visual mais moderno, o novo formato destaca os principais dados e as informações que são relevantes para o próprio cliente acompanhar como o consumo do mês, o valor a ser pago e a data de vencimento. O campo de informações que sinaliza débitos em aberto também ganhou destaque. Segundo o gerente de serviços comerciais, Murilo Galvão, os consumidores perceberão que a mudança considera as sugestões que recebemos da própria população. “Ouvimos o cliente e entendendo a dificuldade das pessoas em identificar as principais informações, buscamos um modelo mais simples que facilita a leitura e o entendimento da conta de energia. Simplificamos, sem retirar nenhum dado importante, como histórico de consumo e composição da conta. Apenas fizemos um reposicionamento, destacando os campos principais, facilitando a leitura e o entendimento para nossos clientes”, disse. A mudança faz parte de um projeto maior que prevê a jornada do cliente, priorizando o esclarecimento das informações e facilitando o modo de acompanhamento do seu consumo e da sua fatura de forma geral. O objetivo é prover maior simplicidade nas tratativas com a Energisa e na prestação de serviço, garantindo assim um atendimento mais simples e mais fácil. Qualquer dúvida, o cliente pode entrar em contato com a Energisa através dos canais de atendimento, como Facebook, Twitter, aplicativo para smartphone Energisa On, no 0800 646 4196 ou pela Gisa, através do whatsapp (65) 9999-7974

